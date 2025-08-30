Борислав Цеков: Опозицията е слаба, атаките срещу Сарафов са противоконституционни

Исканията на опозицията са нормални заявки във всеки един политически контекст. Но именно контекстът е важен. Защото ако до преди 4 години протестите на опозицията, без значение какви, бяха сериозен, важен политически факатор, който до голяма степен определяше стабилността на управлението, то сега ситуацията е коренно противоположна.



Това заяви пред БНТ конституционалистът Борислав Цеков.



"Най-вероятно навлизаме в един нормален политически цикъл. Поне такива са симптомите, които наблюдаваме през последните няколко месеца, откакто правителството на господин Желязков все по-активно навлиза в текущите проблеми в управлението на страната. И в този смисъл протестите на фрагментираната опозиция, на тези опозиционни малцинства, ще бъдат просто фонов шум на това управление, но не и решаващ фактор за неговата стабилност", коментира юристът.



"От една страна опозицията е изключително слаба, защото е фрагментирана, защото не е получила достатъчно доверие от избирателите. И защото фрагментацията й е на базата на коренно противоположни визии за пътя на България, за геополитическата ориентация на България", каза още Цеков.



Според него обединяването на различни партии само заради опозиционното участие "би било тотална безпринципност и би дискредитирало формациите, които биха влезли в някакъв тип колаборация".



"Защото не се обединяват на базата на някакви фундаментални принципи и ценности, а се водят от конюнктура и от принципа "Стани да седна". За мен опозицията е слаба, опитва се да работи активно, но не произвежда политика, кауза и тези и оттам насетне олеква. Управлението засега изглежда стабилно. Правителственото управление е динамично, но очевидно добре се стикова по важните за управление неща", допълни Цеков.



"Това правителство работи. Това е най-важното. Моето впечатление за изминалите години е, че държавата беше в безвремие, нищо не се случваше. Тичаше се на място. Сега се отпушиха затлачените от години назначения в регулаторните органи, отпушиха се големи проекти, сега се възстановиха ремонтите на пътища, виждаме какво се случва и с тези германски инвестиции във военните заводи, които са изключително важни за България," коментира юристът.



Запитан коя трябва да е следващата национална цел, Борислав Цеков заяви: "Въвеждането на единната европейска валута е попътна стъпка, по-скоро инструмент да бъдем интегрална част от Европа, за да се развиваме успешно. Голямата цел е работа на политиците и ние трябва да изискваме това от нея. От тях очакваме, а ние ще им даваме оценки".



На въпрос как оценява работата на съдебната система и казуса с и.ф. главен прокурор, Цеков отговори:



"По-важно е какви са мненията на нас, конституционалистите, които разбираме от тази материя, а не въобще на юристите изобщо. Аз съм дал становище и в него съм категоричен, че това, че НС се намеси и прекрати една висяща конституционна процедура и то с един ясен мотив - политическо несъгласие с конкретна кандидатура, в случая на господин Сарафов, е извън правомощията на НС. И отделно това, че със законова норма парламентът забранява, видите ли, на висш конституционен орган като ВСС да осъществява своите предвидени в Конституцията правомощия, също е извън правомощията на това НС и в този смисъл е противоконституционно. И се надявам, че мнозинството от конституционните съдии ще вземат предвид тези аргументи, които подробно съм изложил в своето становище".