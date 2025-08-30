Ивайло Мирчев предупреди: Имаме трима премиери

Завладяната държава е основната тема на вота на недоверие, който ПП-ДБ ще внесат през септември. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в предаването "Денят започва в събота" по БНТ. Според политика огромният проблем за страната е формирането на нелегитимен център на власт около ДПС - Ново начало.

"Когато ние отидохме на преговори за влизане в правителство миналата Коледа, имаше много критики. Ние тогава написахме коалиционно споразумение, по което те работят в момента, но от него те изкараха най-важната част - за завладяната държава и нерегламентираното влияние на няколко души върху всички институции", обясни Мирчев.

Той посочи, че сегашното правителство е отхвърлило поставения от ПП-ДБ санитарен кордон и това е довело до задълбочаване на кризата с овладяването на институциите. "Сега Пеевски и ДПС - Ново начало са на път да погълнат ГЕРБ. Бойко Борисов беше един стар лъв в клетка, отглеждан от Пеевски, а в момента е стар лъв, който е притиснат в ъгъла от хипопотама Пеевски", заяви Мирчев.

Съпредседателят на "Да, България" подчерта, че предстоящият вот на недоверие ще се различава от предишните. По думите му, досегашните опити за сваляне на правителството са били по-скоро "пиар изпълнения, основно на прокси партията на ГЕРБ - Възраждане".

"Важни са самите ни аргументи, мотивите. Да видят хората, че не просто някой си играе и подскача на вотове на недоверие, а имаме реални аргументи защо правителството не се справя", каза Мирчев.

Той изрази притеснение за сигурността на страната, посочвайки, че "когато контраразузнаването е подчинено на един човек, а не на интересите на страната, когато им е казано да спират руските разработки, аз съм притеснен, че страната ни не отива в правилната посока".

Депутатът коментира и притесненията на хората относно въвеждането на еврото. Според него държавата не е обяснила правилно какво означава влизането в еврозоната.

"Трябва да стиснем малко зъби и да преминем през този етап", смята Мирчев. "Нямаше и продължава да няма разяснителна кампания, пуснати са някакви клипчета в YouTube с по 100 гледания. Затова ние от Да, България си направихме собствена кампания".

Депутатът добави, че неговата формация е имала добри предложения за предотвратяване на спекулативното покачване на цените. "Нашата работа като опозиция я свършихме, но виждаме, че институциите действат бавно", подчерта той.

Голям проблем за страната, според Ивайло Мирчев, е наличието на трима премиери едновременно.

"Единият е формален, на документи - Росен Желязков, но има един, който обикаля страната, язовирите, открива осветления по стадиони, тревни площи и какво ли не и много му се иска да е премиер - Бойко Борисов. И един, който е истински - който вдига телефона в съдебната система, на министрите, на когото и да е било в тази държава, без опозицията, и казва: ти правиш това. Кой е истинският премиер? Пеевски. И ние се борим срещу това", заяви политикът.

Мирчев коментира и назначаването на новия главен секретар на МВР, който според него ще "обслужва тези, които са го сложили". "Той е на подчинение на същия нерегламентиран център на власт. Светльо Лазаров, свързван с Пеевски, се вижда с новия главен секретар на МВР Мирослав Рашков в един емблематичен ресторант в Драгалевци, където си правят оперативките", твърди депутатът.