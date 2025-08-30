Киселова: Към момента управлението е стабилно

При фрагментиран парламент всяка политическа сила желае да има собствено лице, за да се отличи. Вотът на недоверие е нормален парламентарен инструмент в ръцете на опозицията. Това коментира председателят на НС Наталия Киселова пред журналисти по повод обявения от ПП-ДБ вот на недоверие, който се очаква да бъде внесен след началото на новия политически сезон. Тя присъства на честванията по повод 148 години от Шипченската епопея.

Тя подчерта, че към момента управлението е стабилно. "Управлението ще бъде стабилно дотогава, докогато има достатъчно народни представители да го подкрепят", категорична беше тя.

Председателят на НС коментира и предстоящото посещение у нас на председателят ан ЕК Урсула фон дер Лайен. "Тя пристига в България като част от обиколка по южния фланг на НАТО. Посещението ѝ е насочено изключително към срещи с представители на изпълнителната власт, включително визита във ВМЗ-Сопот. Това е дипломатически знак и част от стратегията на ЕС в условията на нестабилна международна обстановка", посочи тя.

Киселова очерта и приоритетите пред парламента и правителството през новия политически сезон.

► Плавен преход към еврото при първи държавен бюджет в новата валута;

► Продължаване на усилията за членство в ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие);

► Решаване на ежедневни проблеми на хората – безводие, социални въпроси, образование.

Според нея най-голямото предизвикателство пред първия бюджет в евро ще бъде разпределянето на парите така, че да има баланс. "Всеки иска повече пари, отколкото има в държавата. Трябва да бъдат разпределени така, че да не се чувтсва, че е дадено ан едни за сметка на други".



