Сложете този продукт в канала и той ще го отпуши веднага

Pixabay
Запушеният канал е истински кошмар. Той не само пречи на водата да се оттича, но и мирише неприятно.

ВиК услугите са скъпи, така че се погрижете сами за този проблем. Нямате нужда от скъпи продукти от магазина, можете да използвате това, което имате в банята.

Вече знаете, че сода бикарбонат и оцет помагат в този случай, но има един хигиенен продукт, който прави чудеса при запушен канал. Това е прахът за пране.

Ензимите които се съдържат в праха за пране, не само разграждат мазнините и маслата в дрехите ви, но могат да го направят и в канализацията.

В тенджера с половин литър гореща вода добавете 3 супени лъжици прах за пране – можете да добавите повече в зависимост от праха и размера на канализацията.

Топлата вода ще помогне за активирането на препарата и ще премахне упоритите мазнини от канала. Изсипете в канализацията и оставете сместа да подейства половин час. След това измийте всичко с топла вода.

Ако не сработи от първия път, повторете процеса, съобщава Jutarnji.rs.

