148 години от епичните боеве на връх Шипка

Честваме 148-та годишнина от епичните августовски боеве на историческия връх Шипка. Официалната церемония ще започне в 12 часа, а час по-късно ще се състои традиционната възстановка на моменти от легендарната отбрана на Старопланинския проход.

С панихида в Соколския манастир в памет на загиналите в боевете на Шипка започва честването, чийто патрон е президентът на България. Светата обител, свързана с Руско-турската Освободителна война, е изходна точка за един от походите към легендарния връх в Балкана. Другите два потеглят от планинската местност Узана над Габрово и от храм паметника „Рождество Христово” в град Шипка.

Официалната церемония по случай годишнината от Шипченската епопея ще се състои в подножието на Паметника на свободата. Гост на тържествата ще е председателят на НС Наталия Киселова. Величавите моменти от отбраната на Шипка ще бъдат пресъздадени от дружество „Традиция“ на две от най-високите точки на Прохода – върховете Свети Никола и Орлово гнездо.



