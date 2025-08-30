  • Instagram
Патриархът: Отправяме прошение св. Александър Невски да се застъпва да пазим Православието
Българската православна църква чества празника Пренасяне честните мощи на св. Александър Невски.

По този повод в храм-паметника "Св. Александър Невски" българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави тържествената света литургия.

На влизане в храма той заяви:

"На днешния ден празнуваме пренасянето на мощите на Светия Благоверен княз Александър Невски в Петербург през 1724 година. Свети Александър Невски е допринесъл изключително много за запазването на Православието в руските земи и защитата от походите на шведи и немци. Най-вече за нас, българите, е от огромно значение, че под покровителството на свети Александър Невски успешно протича Руско-турската освободителна война, след която България възкръсва след петвековно робство. Тази наша патриаршескта катедрала е построена именно като благодарност за всички руски воини, отдали живота си за нашата свобода. Прославяме го и отправяме прошения и молитви към него да се застъпва и днес да пазим Православието и да отстояваме независимостта на България".

Имен ден празнуват носещите имената Александър и Александра и техните производни. Според националната статистика Александър е сред най-предпочитаните имена за новородените у нас.

