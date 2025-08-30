Ройтерс: ЕС ще изисква доказателства за произход на газа

Страните от Европейския съюз обмислят налагането на по-строги изисквания към компаниите да доказват къде се произвежда газът, който внасят, като част от плана на единния блок за постепенно премахване на руския внос, показва документ, видян от агенция Ройтерс.

Миналия месец Европейската комисия предложи законодателство за постепенно премахване на вноса на руски петрол и газ в ЕС до 1 януари 2028 г., тъй като Брюксел се стреми да прекъсне десетилетните си енергийни отношения с Русия след нахлуването ѝ в Украйна през 2022 г.

Доказването обаче на произхода на синьото гориво, което може да бъде смесено при транзит, е изключително трудно, отбелязва агенцията.

Без да се дават конкретни подробности, последният проект на предложението за преговори, видян от Ройтерс, показва, че страните обмислят изисквания към вносителите да предоставят повече документални доказателства на националните власти, че горивото им не е руско.

Дипломатите на страните от ЕС ще обсъдят предложението на среща в Брюксел във вторник.

"За вноса на природен газ, произведен в други страни, освен Русия, на оторизираните органи ще бъдат предоставени доказателства за установяване на страната на производство на природния газ", се казва в документа с дата 28-и август.

Клаузата обаче няма да се прилага за внос на газ от страни, които също са забранили или са наложили санкции върху вноса на руски газ.

Съгласно предложената забрана, ЕС ще прекрати постепенно вноса на руски газ по нови договори от януари 2026 г., по съществуващи краткосрочни договори - от 17 юни 2026 г. и по дългосрочни договори - през януари 2028 г.

Документът за преговори е изготвен от Дания, която е ротационен председател на ЕС.

Вносителите на товари за втечнен природен газ (LNG) от Русия, които съдържат газ от различен произход, също ще трябва да предоставят документация, за да докажат колко руски газ има в тези смесени товари, се казва още в документа, видян от Ройтерс.

Правителствата се стремят да се споразумеят за общата си позиция относно забраната за руски газ до средата на октомври, след което те и Европейският парламент ще преговарят и ще одобрят окончателния закон.

Около 19% от газа за Европа е дошъл от Русия през миналата година чрез тръбопровода "Турски поток" и доставки на втечнен природен газ. Очаква се този дял да спадне до 13% през 2025 г., в сравнение с приблизително 45% преди 2022 г., когато руските войски нахлуха в Украйна.



