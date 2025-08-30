  • Instagram
Огнен ад край Лясковец: Човек пострада, над 100 крави изгоряха живи

Един човек е пострадал, изгорели са десетки крави при пожар тази нощ край Лясковец. Гасенето на огъня продължава. Предава кореспондентът на БНР Здравка Маслянкова.

6 противопожарни екипа от Горна Оряховица и Велико Търново гасиха тази нощ пожара, който пламна в кравеферма в местността Гладнира край Лясковец. Огънят е локализиран, продължава гасенето на активните огнища. Пострадал е гледачът на кравите, изгорели са много животни, съобщи за БНР Станко Лазов от областната противопожарна служба:

"Той е приет в Спешна помощ, от там е транспортиран в клиниката по изгаряния в Русе. По първоначална информация са изгорели над 100 животни, едър рогат добитък. Тепърва ще се изясняват след огледа, който ще се направи".

Тепърва ще се установява причината за пожара.

#пожар #Лясковец

