Александровден е: Лятото си отива, ето какви са поверията

На 30 август Православната църква чества ден на Цариградския патриарх Св. Александър, а Българската православна църква - пренасяне на мощите на Св. Александър Невски.

Св. Александър Константинополски живял по време на царуването на Константин Велики. Свети Александър бил цариградски патриарх от 325 г. до 340 г. Той отстоявал чистотата на вярата, разказва преданието. Веднъж няколко езически философи решили да се подиграят с него, като го поставят в неудобно положение. Те отишли при него и поискали да поспорят за вярата.

Свети Александър, след като ги изслушал, съвсем спокойно се обърнал към този, който бил най - напорист в нападките си и съвсем спокойно му казал: "В името на Господа Иисуса Христа, заповядвам ти да мълчиш!" Усмихвайки се подигравателно, философът отворил уста да му отговори, но... въпреки усилията си не могъл да отрони и дума. Онемял. Това толкова потресло него и другите около него, станали свидетели на чудото, че повече от убедени в силата Божия, се отрекли от езичеството, обърнали се към християнската вяра и от довчерашни нейни врагове, станали нейни най - ревностни защитници.

Имен ден празнуват всички, които носят името Александър (означава - мъжествен, защитник на мъжете), Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алеко, Сашо, Сашка.

Какви са народните поверия?



Денят се свързва с края на лятото и началото на есента, а поверията включват предсказване на времето – дъжд предвещава мека есен и плодородна зима, докато слънчев ден води до студена зима. Считало се е, че след този ден не трябва да се извършват тежки земеделски работи, за да не се "сърди" земята, а жените избягвали прането, за да не "отнесат берекета". Поверията също така свързват деня с молитва за здраве и благополучие, особено за именниците.

Поверия за времето:

Дъжд на Александровден: Предвещава мека есен и плодородна, по-лека зима.

Слънчев и горещ ден: Очаква се дълга и студена зима.

Поверия за работа и берекет

Край на полските работи: Този ден бележи края на летните полски дейности и подготовката за прибиране на реколтата.

Не се работи тежка земеделска работа: Вярвало се е, че оренето или копането на този ден може да навреди на плодородието на земята за следващата година.

Забрана за пране: Жените избягвали да перат дрехи, за да не "отнесат берекета" заедно с водата.

Молитва за здраве: Хората запалвали свещ в църквата и се молели за здраве и благополучие.