34 години от битката за Вуковар: Забрави ли Европа?

34 години от битката за Вуковар.

Докато Металика пее пред повече от милион хора в Москва и днес почти всеки знае за този концерт, по същото време Вуковар е сцена на първата голяма конвенционална военна битка на Европейска територия след края на ВСВ.

Вуковар е от онези почти изцяло забравени от европейците градове и въобще конфликти. Макар битката и обсадата на града да не е началото на войните в Югославия, това което се случва в града задава тона и начина, по който ще ескалира конфликта в следващите години по територията на бивша Югославия в хода на нейния разпад.

И също така ясно демонстрира неспособността на западноевропейските държави в една нова Европа без желязна завеса да прекратят случващото се от такава категория под носа им, нито самостоятелно, нито чрез кооперация с другите Европейски страни от бившия Източен Блок, нито през големите международни организации, нито с помощта на САЩ.

На 300 километра от Будапеща на река Дунав, по един европейски град се изсипват 12 хиляди снаряда дневно и никой не е подготвен, няма план, не знае какво и как да се направи за да бъде спряно това.

Целия мозъчен тръст на колективния доскорошен Запад с всичките му престижни университетски дипломи, който спечели Студената Война и донесе просперитет за милиони хора няма ни най-малка идея как може да спре случващото се в умиращата Югославия и няколко години ще прави проба-грешка.

По време на тази битка все още армията на това, което е останало от Югославия е една етническа бъркотия, в редиците на която има дори босненски мюсюлмани, които изпълняват заповеди след като са били мобилизирани, докато в същото време до тях се разхождат сръбски паравоенни елементи и те всички заедно потушават въоръжен хърватски бунт за независимост.

Сложността на Югославските войни е и една от големите причини този дълъг конфликт да остава толкова неразбран. В него няма добри и лоши, няма само две враждуващи страни и всички въоръжени групи в него са виновни за отделни престъпления с различна тежест и обем.

А това не е история, която може да бъде разказана бързо.

Текстът е публикуван като авторско мнение; заглавието е добавено от нашия редакционен екип и не отразява непременно гледната точка на Novinite.bg.