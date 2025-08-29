Президентът подписа указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 36, ал. 3 от закона за Министерството на вътрешните работи, държавният глава Румен Радев подписа днес указ за назначаването на главен комисар Мирослав Рашков за главен секретар на МВР.

Президентът възлага изпълнението на указа на министъра на вътрешните работи.

Желязков: Утре предлагаме Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Желязков: Утре предлагаме Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Припомняме, в сряда на заседанието на Министерски съвет вътрешният Даниел Митов аргументира номинацията на Мирослав Рашков за главен секретар с думите: "Предложението се основава на работата на политическото ръководство на МВР и политическата неутралност на Мирослав Рашков. По време на службата си в МВР Мирослав Рашков придобива съществен професионален опит и налага екипен принцип, който води до конкретни положителни резултати в структурите на МВР при предотвратяването и разкриването на престъпления. Мирослав Рашков осигурява много добро взаимодействие, както между службите на МВР, така и между органите на съдебната власт", заяви Митов.

Кой е Мирослав Рашков?

Мирослав Рашков е роден на 9 декември 1972 г. в Шумен, се посочва на сайта на МВР. Завършил е висше икономическо образование във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и е магистър по бизнес администрация. Преминал е курсове за обучение и професионална подготовка в Академията на МВР. Преминал е и обучение в ILEA.

В МВР е назначен през 2006 г. До 2013 г. е разузнавач и началник на група в секторите "Икономическа полиция" и „Криминална полиция“ при Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Велико Търново. След това кариерата му продължава в Главна дирекция „Национална полиция“, първоначално като разузнавач, а след това началник на сектор и впоследствие началник на отдел "Икономическа полиция". От 2017 до 2022 г. е в "Криминална полиция" при ОДМВР – София, а от 2022 до 2023 г. е началник на сектор „Изпиране на пари“ при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" - МВР.

От 12 юли 2023 г. той е заместник-директор на ГДБОП. От 27 август 2024 г. е преназначен за директор на ГДНП.

Награждаван е с редица отличия и награди в МВР, сред които “Почетен медал” и „Почетен знак на МВР – ІІІ степен“, "Почетен знак на МВР - II степен" от министъра на вътрешните работи, благодарности, похвали, индивидуална парична награда.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 20 февруари 2025 г. е преназначен на длъжност заместник главен секретар