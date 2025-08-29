  • Instagram
България използва под 5% рециклирани материали

България попада сред държавите в Европейския съюз с най-нисък дял на използване на материали в рамките на кръговата икономика. Според последните проучвания на Евростат, страната отчита едва 4,9% използвани рециклирани материали през 2023 година при средно 11,8% за ЕС.

Тези данни се измерват чрез т.нар. "кръгов показател", който отчита дела на материали, възстановени и върнати обратно в икономиката, спрямо общото материално потребление. Индексът е ключов индикатор за напредъка по целите на устойчивото развитие на ООН в направление "Отговорно потребление и производство".

За периода от 2008 до 2023 година делът на кръговото използване на материали в ЕС е нараснал от 9,1% до 11,8%. През последните години обаче показателят се задържа почти без промяна. Европейският съюз е заложил амбициозна цел до 2030 година използването на материали от отпадъци да се удвои спрямо равнището от 2020 година и да достигне 22,4%.

Сравнение с другите държави в ЕС

Сред отделните държави от ЕС най-висок дял на използване на рециклирани материали е отчетен в Нидерландия – 30,6%. След нея се нареждат Италия с 20,8% и Малта с 19,8%.

На дъното на класацията се намират Румъния с едва 1,3%, Ирландия с 2,3% и Финландия с 2,4%. България се позиционира малко пред тези страни, но все още значително под средното европейско ниво.

#рециклиране

