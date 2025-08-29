  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +24
Пловдив: +21 / +29
Варна: +21 / +25
Сандански: +22 / +24
Русе: +24 / +28
Добрич: +19 / +25
Видин: +21 / +26
Плевен: +22 / +31
Велико Търново: +19 / +29
Смолян: +14 / +17
Кюстендил: +21 / +23
Стара Загора: +19 / +24

Графикът на водния режим в Брезник се променя

  • Сподели в:
  • Viber
Графикът на водния режим в Брезник се променя
A A+ A++ A

От началото на следващия месец се променя графикът на режимно водоподаване за Брезник. Това е записано в заповед на изпълняващия длъжността кмет на общината Иван Бъчваров, публикувана на сайта на местната администрация.

Сутрешният часови диапазон, в който населението на общинския център ще има вода през седмицата, се запазва от 5:30 до 9:00 часа. Промяна ще има вечер, когато водата ще се пуска от 17:30 до 21:00 часа, а не както досега - до 22:00 часа.

През останалото време подаването ще се преустановява. В съботните дни графикът ще е същият, както през седмицата. В сила остават и въведените ограничения за ползване на подаваната от язовир „Красава“ 2 вода за питейни нужди и приготвяне на храна, като за целта на населението се доставя вода с водоноски. Те са разположени на няколко места в града.

Кметът на Брезник Васил Узунов издаде заповед, с която се пристъпи към въвеждането на режимно водоподаване. Мярката започна да действа от 18 ноември миналата година. На 11 юли беше обявено и частично бедствено положение за града, което продължава и към момента.

Налагането ѝ се взе предвид установените несъответствия на питейната вода по показател манган в града, открити след физикохимични анализи, част от извършвания учестен мониторинг заради обявеното режимно водоподаване в Общината.

Във връзка със ситуацията Община Брезник обяви, че е предприела мерки за осигуряване на алтернативно водоснабдяване на града чрез сондажи. В процес на обсъждане е и вариант за подаване на вода от язовир "Дружба" край пернишкото село Мещица чрез изграждането на 15-километров водопровод.

#вода

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?