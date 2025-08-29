От понеделник държавата отново вдига тол таксите

Тол таксите за превозните средства над 3,5 тона ще бъдат увеличени с 10% от 1 септември, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Това е второто увеличение на цените от началото на годината, след първоначалното повишение с 10% през април, с което общото поскъпване за 2025 г. достига 20%.

Националното тол управление дава конкретен пример за промяната в цените: ако до 1 април 2025 година маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, за периода от 1 април до 31 август цената е 11 лева, а от 1 септември ще стане 12 лева.

Промяна има и в размера на компенсаторните такси, тъй като те се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства.

Реакцията на превозвачите

Браншовите организации на автомобилните превозвачи изразяват категорично несъгласие с увеличението на тол таксите. Според Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камарата на автомобилните превозвачи, проблемът не е толкова в размера на увеличението, колкото в множеството недостатъци на тол системата.

"Няма да ви изненада, като кажа, че сме категорично против. Не защото увеличението е драстично, не защото няма нужда от пари за пътища, но истината е, че тази тол система има изключително много проблеми", заяви Димитров пред медиите.

Превозвачите посочват, че България е единствената държава в Европа, която таксува тежкотоварния трафик за второкласната пътна мрежа. Според тях държавата от години не успява да насочи тежестта на тол облагането към транзитния трафик, което поставя българските превозвачи в неизгодна позиция.

Ефект върху цените на стоките

Транспортният бранш предупреждава, че по-високите тол такси неминуемо ще доведат до повишаване на цените на транспортните услуги и оттам – до поскъпване на стоки и храни в търговската мрежа. Сигналите за това идват от няколко браншови организации, включително Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътища, Европейския транспортен клъстер и Съюза на международните превозвачи.

Според експерти в сектора, двукратното увеличение на тол таксите през 2025 година ще се отрази на крайните цени, тъй като транспортните разходи са важен компонент при формирането на стойността на продуктите.

Аргументи на правителството

От своя страна правителството посочва, че увеличението е необходимо за осигуряване на средства за поддръжка и модернизация на пътната инфраструктура. Очакванията на Агенция "Пътна инфраструктура" са, че по-високите такси ще стимулират използването на по-екологични превозни средства и ще осигурят по-справедливо разпределение на разходите за пътната мрежа.

Според информация от регионалното министерство, очакваните приходи от тол такси за 2025 г. трябва да се увеличат с около 8%, за да компенсират инфлационния натиск. Правителството планира приходите от пътни такси да достигнат над 1 милиард лева на годишна база.