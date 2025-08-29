  • Instagram
Първи случай на Чикунгуня в Русия

Първи случай на Чикунгуня в Русия
Русия регистрира първи случай на треска Чикунгуня, съобщи санитарният надзорен орган Роспотребнадзор. Пациентът е хоспитализиран в инфекциозно отделение в среднотежко състояние, предаде Анадолската агенция.

По данни на ведомството заразеният е пристигнал в Москва от Шри Ланка, потърсил е медицинска помощ и първоначално е бил приет със съмнение за денга, но лабораторните изследвания са потвърдили инфекция с вируса Чикунгуня.

Роспотребнадзор напомни, че по-рано е предупреждавал за риск от внос на заболяването и уточни, че специалистите са били подготвени за подобна ситуация. Органът уверява, че разпространение на вируса в Русия не се очаква, тъй като предаването става единствено чрез ухапване от комари, а местните видове не представляват епидемиологична заплаха. Ведомството е организирало и предприело всички необходими противоепидемични мерки.

На граничните пунктове действа система за установяване на пътници, пристигащи от региони с неблагоприятна епидемиологична обстановка и проявяващи симптоми на инфекциозни заболявания.

Симптомите на Чикунгуня включват висока температура, силни болки в ставите, мускулни болки, гадене, отпадналост, обрив и подуване на ставите. Към момента няма ваксина или специфично лечение за инфекцията.

