Селските магазини масово не спазват правилата за цени в евро

Търговците масово не спазват правилата при обявяване на цените в левове и евро. Това показват резултатите от проверките на Комисията за защита на потребителите в търговски и туристически обекти в страната във връзка с влезлите в сила разпоредби на Закона за въвеждане на еврото у нас.

Установени са множество несъответствия с изискванията на закона – липсват цени в евро, има различия в шрифта и цвета на изписването в левове и евро, съобщиха от КЗП.

Подобни несъответствия откри и екип на Радио Шумен при проверка в търговски обекти в Плиска и селата Върбяне и Златна нива, като в един от обектите цените на някои стоки в евро са закръглени в полза на търговеца.

Проблеми в селските магазини

В малките населени места ситуацията е още по-сложна. Докато големите търговски вериги постепенно въвеждат необходимите промени с помощта на специализиран софтуер, малките търговци в селата се справят по-трудно с новите изисквания.

Проверката на Радио Шумен показа, че много от търговците в селските райони не знаят как точно да приложат разпоредбите. В някои магазини етикетите съдържат само цени в лева, в други – неправилно изчислени стойности в евро.

"Никой не ни обясни точно как да оформяме новите етикети. Сами се опитваме да се справим, но е трудно да се сменят цените на стотици артикули," сподели собственик на магазин в село Златна нива пред репортерите.

Двойно обозначение – гаранция за прозрачност

Според експерти в областта на защитата на потребителите, двойното обозначаване на цените е важна мярка за плавен преход към еврото и защита на потребителите.

Повечето потребители оценяват двойното обозначение на цените като полезно и прозрачно средство за преход към еврото, докато други критикуват подхода на правителството.

"За мен това е полезно, защото ще свикнем с новите цени. Но трябва да следим дали няма опити за скрито поскъпване," коментира потребител, интервюиран от Радио Шумен.

Глоби след изтичане на гратисния период

От Комисията за защита на потребителите призовават търговците да бъдат отговорни и коректни към потребителите. В момента КЗП отправя предупреждения към нарушителите за отстраняване на несъответствията.

Проверките ще продължат и по време на предстоящите празнични дни през септември. След изтичане на предвидения преходен период - 8 октомври 2025 година, ще се налагат и предвидените в закона санкции.