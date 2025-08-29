Производството на хранителни продукти поскъпва с 20%

Общият индекс на цените на производител в промишлеността се повиши с 3.4% през юли 2025 г. спрямо предходния месец, съобщи Националният статистически институт. На годишна база ръстът е още по-значителен – 8.6% над нивото от юли 2024 година.

Най-сериозно поскъпване през юли спрямо юни се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 12.9%. В добивната промишленост цените нарастват с 5.2%, а в преработващата промишленост увеличението е минимално – с едва 0.1%.

В сектора на преработващата промишленост с най-голям ръст на цените се отличават производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 2.1%, производството на химични продукти – с 1.1%, и печатната дейност и възпроизвеждане на записани носители – с 0.7%. Същевременно, понижение е регистрирано при производството на основни метали – с 1.5%, и производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 0.7%.

Сравнението с юли 2024 г. показва, че най-значителен е ръстът на цените в добивната промишленост – с 24.5%, следван от производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 21%, както и преработващата промишленост – със 7.8%.

В преработващата промишленост на годишна база най-много са се увеличили цените при производството на хранителни продукти – с 20%, производството на основни метали – с 14.1%, и производството на напитки – с 13.3%. От друга страна, намаление на цените е отчетено при производството на тютюневи изделия – с 16.5%, и при производството на мебели – с 12.8%.