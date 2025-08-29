Областният кризисен щаб в Плевен: Учебната година ще започне нормално

Учебната година в Плевен ще започне нормално, въпреки проблемите с водата. Това увериха от Областния кризисен щаб по проблемите на водоснабдяването, който проведе заседание, открито за гражданите.

Представители на институциите докладваха пред областния управител Николай Абрашев свършеното през седмицата. Набелязаха и действия за идващата: почистване на канали, търсене на нови водоизточници, организация за поставяне на хидрофорни системи в учебните заведения.

Отново Лозко Лозев - председател на Управителния съвет на ВиК-холдинг, увери, че ще се работи и над въпроса за компенсации на плевенчани.

От РЗИ заявиха, че пробите от водата са по-чести. Те отговарят на изискванията, но граждани поискаха и казаха, че ще я дадат за изследване в независима лаборатория.

Един от гражданите съобщи за незаконно ползване на голямо количество вода. С органите на МВР и ВиК ще бъде направена внезапна проверка, увери областният управител Николай Абрашев и каза:

"Предприели сме презапасяване с водни количества, които ще бъдат отпуснати от Държавния резерв. Събираме всички ректори, коментираме хидрофорните системи. Изчакваме да се координират нещата и с министерството. Да се финализират и да се публикуват, както са на щаба - след утвърдени от всички териториални директори предложения, защото не ги взимам лично аз. Качват се на страниците и се ръководим само по това, за да не се пуска информация, която е невярна и всява паника в населението. Казах, че темпото трябва да е все по-бързо, все по-добро, защото хората не чакат. Както аз моето работно време не го спазвам и работя денонощно, така помолих Община Плевен, ВиК-Плевен и командированите екипи, ако обичат, като трябва, ще работят и на 2 смени, денонощно. Проблемът трябва да се реши по най-бързия начин".

От страна на Община Плевен кметът Валентин Христов съобщи, че вече е проведена среща с директорите на детски градини и на социални услуги, предстои такава и с директорите на училища.

Участие в срещата взе и един от организаторите на протестите срещу безводието в Плевен Борислав Цветанов, който показа на присъстващите снимки на компрометирани участъци на водопровод „Черни Осъм“ и постави въпроса за това кой ще потърси отговорност на представителите на институциите, ангажирани със състоянието на ВиК мрежата. Областният управител Николай Абрашев се ангажира да приложи предоставените снимки в доклад към Министерски съвет.

Заради нарушеното водоснабдяване жителите на Плевен и околните населени места вече многократно организираха протести. Хората там имат вода - три часа сутрин и три часа вечер. В неделя готвят и автошествие, което ще затвори главния път Плевен-София.