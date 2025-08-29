Бури и силни ветрове ще връхлетят България

В неделя, 31 август, силни ветрове със скорост до 100 километра в час ще връхлетят части от България, като най-засегнати ще бъдат югоизточните региони на страната. Причината е преминаването на добре изразен студен атмосферен фронт, който ще донесе и значителен температурен контраст - в едни части на страната термометрите ще показват 31-33 градуса, докато в други температурите ще паднат до 20-22 градуса, а на места и под 18 градуса, съобщи Meteo Balkans.

Прогнозите показват, че най-интензивни явления ще има в Източна България, където се очакват не само силни ветрове, но и валежи придружени с гръмотевични бури. Това повишава вероятността от материални щети в населените места, през които ще преминат бурите.

Според метеорологичните прогнози, които все още не са категорични, най-силни ветрове ще има в района между Пазарджик, Пловдив и Ямбол.

Североизточна България също ще бъде засегната от шквалови явления, особено районите на Велико Търново, Шумен, Разград, Силистра и Добрич. Специалистите предупреждават, че точната траектория и местоположение на бурите засега е трудно да се прогнозира с точност.

Метеоролозите съветват населението да следи внимателно прогнозите през следващите дни и да вземе необходимите предпазни мерки предвид очакваните неблагоприятни метеорологични условия.