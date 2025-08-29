  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +24
Пловдив: +21 / +29
Варна: +21 / +25
Сандански: +22 / +24
Русе: +24 / +28
Добрич: +19 / +25
Видин: +21 / +26
Плевен: +22 / +31
Велико Търново: +19 / +29
Смолян: +14 / +17
Кюстендил: +21 / +23
Стара Загора: +19 / +24

Бури и силни ветрове ще връхлетят България

  • Сподели в:
  • Viber
Бури и силни ветрове ще връхлетят България
A A+ A++ A

В неделя, 31 август, силни ветрове със скорост до 100 километра в час ще връхлетят части от България, като най-засегнати ще бъдат югоизточните региони на страната. Причината е преминаването на добре изразен студен атмосферен фронт, който ще донесе и значителен температурен контраст - в едни части на страната термометрите ще показват 31-33 градуса, докато в други температурите ще паднат до 20-22 градуса, а на места и под 18 градуса, съобщи Meteo Balkans.

Прогнозите показват, че най-интензивни явления ще има в Източна България, където се очакват не само силни ветрове, но и валежи придружени с гръмотевични бури. Това повишава вероятността от материални щети в населените места, през които ще преминат бурите.

Според метеорологичните прогнози, които все още не са категорични, най-силни ветрове ще има в района между Пазарджик, Пловдив и Ямбол.

Североизточна България също ще бъде засегната от шквалови явления, особено районите на Велико Търново, Шумен, Разград, Силистра и Добрич. Специалистите предупреждават, че точната траектория и местоположение на бурите засега е трудно да се прогнозира с точност.

Метеоролозите съветват населението да следи внимателно прогнозите през следващите дни и да вземе необходимите предпазни мерки предвид очакваните неблагоприятни метеорологични условия.

#дъжд

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?