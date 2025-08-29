  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +24
Пловдив: +21 / +29
Варна: +21 / +25
Сандански: +22 / +24
Русе: +24 / +28
Добрич: +19 / +25
Видин: +21 / +26
Плевен: +22 / +31
Велико Търново: +19 / +29
Смолян: +14 / +17
Кюстендил: +21 / +23
Стара Загора: +19 / +24

Безводие в Плевен: Родители се тревожат за началото на учебната година

  • Сподели в:
  • Viber
Безводие в Плевен: Родители се тревожат за началото на учебната година
A A+ A++ A

В Плевен днес се провежда заседание на областния кризисен щаб заради продължаващото безводие, което тормози града от години. Въпреки че темата засяга хиляди домакинства, училища и обществени сгради, областният управител Николай Абрашев и началникът на Регионалното управление на образованието Албена Тотева не се появиха на предварително уговорено участие в пряко включване на bTV

Проблемът с водата в Плевен остава нерешен

Вече няколко години Плевен страда от сериозен недостиг на вода, като в някои райони достъп до питейна вода има едва по няколко часа дневно. Хората изразяват разочарование от институциите и липсата на реални мерки, които да доведат до трайно решение на проблема.

„Всеки бяга от отговорност. Това е поредната неадекватна и недостойна постъпка“, каза гражданин, дошъл пред областната управа, който участва и в комисията на Общинския съвет по въпроса.

Особено тревожна е ситуацията с предстоящото начало на учебната година. Родители се опасяват, че училищата няма да могат да осигурят нормални хигиенни условия, а вече се обсъжда възможността учениците да започнат обучението си онлайн.

#вода

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?