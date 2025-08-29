  • Instagram
България се наложи над Казахстан в петгеймова драма на Световното

Българският национален отбор по волейбол за младежи до 21 години победи състава на Казахстан с 3:2 (25:19, 25:19, 21:25, 23:25, 15:9) в оспорван петгеймов двубой на Световното първенство, което се провeжда в Китай.

Срещата беше от потока за разпределение на местата от 9-о до 16-о, като с този успех българите се качват в подгрупата за 9-12 място. В своеобразен полуфинал те ще срещнат победителя от сблъсъка Аржентина – Япония, който ще започне в 12:00 часа българско време днес.

Българският отбор поведе с 2:0 гейма след солидна игра, в които остави казахстанците на шест точки от себе си, но в третия допусна срив. Четвъртата част беше равностойна, но в края й момчетата от бившата съветска република наложиха волята си. Така се стигна до тайбрека, в който българският тим поведе солидно от 9:7 и постоянно увеличаваше аванса си, за да се окаже и краен победител.

Жасмин Величков беше най-резултатен за "Лъвовете" с 25 точки, от които 19 от атака. Стилиян Делибосов добави 14, а Огнян Христов остана с 9.

Българският тим беше без Георги Бъчваров, който получи мускулна травма по време на срещата със САЩ и отпада от всички мачове до края на турнира. Тази среща и поражението в нея с 0:3 гейма остави българския тим без шансове да се бори за разпределение на медалите.

