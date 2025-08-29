Инвеститори напускат България заради високите разходи за труд

От догодина минималната работна заплата ще достигне 1213 лева или 620 евро, което поставя въпроса за баланса между доходи и производителност. Икономисти посочиха, че липсва ясен механизъм за определяне на минималното възнаграждение, който да съответства на европейските и международните изисквания.

"Основният проблем е, че няма механизъм за определяне на минималната работна заплата, който да отговаря както на европейските, така и на международните изисквания", коментира икономическият съветник в Българската стопанска камара (БСК) доц. д-р Щерьо Ножаров.

Според Даниел Василев, през последните две години минималната работна заплата е нараснала с почти 40%, което създава проблеми за бизнеса и инвестициите.

"Заплатата е цената на труда. Трябва да можем да сме свободни всеки да се договори на каквато цена реши, че е благоприятна и за двете страни. Минималната работна заплата е бариера, която много хора не могат да преминат, защото трябва да има производителност на труда", посочи Василев.



Дисбаланс в икономиката

Доц. д-р Ножаров обясни, че в някои региони минималната работна заплата достига 82-83% от средната, което е резултат от недостатъчно балансирано регионално развитие и лошо структуриране на икономиката.

Тревожен факт, споделен от икономическия съветник, е че производителността на труда в България е само 56% от средната за ЕС. За сравнение, Гърция е със 70% от средната за ЕС, а Румъния и останалите държави имат над 80% производителност.

Отблъскване на инвеститори

Василев подчерта, че постоянното увеличение на минималната работна заплата и осигуровките създава непредвидимост за бизнеса и отблъсква потенциални инвеститори.



"Покачването и на минималната работна заплата, и на осигуровките удря компании, които искат да инвестират и имат нужда от производство. Като постоянно се вдига твоят основен разход и нямаш предвидимост, ще си зададеш въпроса, ако си предприемач, какъв е рискът и струва ли си да се избира България", коментира той.

Доц. д-р Ножаров допълни, че миналата година страната са напуснали немалко чуждестранни инвеститори. Според него обаче, най-големият проблем не е в темповете на увеличение на минималната заплата, а в качеството на образованието.

"Трябва да помислим дали изобщо ни трябва минимална работна заплата - моят отговор е - не", заяви Василев, докато Ножаров уточни, че според Конституцията трябва да има минимална заплата и са необходими ясни международни правила за нейното определяне.