  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +28
Пловдив: +21 / +31
Варна: +21 / +30
Сандански: +21 / +31
Русе: +24 / +33
Добрич: +19 / +29
Видин: +21 / +34
Плевен: +22 / +33
Велико Търново: +20 / +30
Смолян: +13 / +24
Кюстендил: +20 / +31
Стара Загора: +19 / +30

Лозари и винари с лоша новина за тазгодишната реколта

  • Сподели в:
  • Viber
Лозари и винари с лоша новина за тазгодишната реколта
A A+ A++ A

Винопроизводители и лозари в Бургаска област отчитат трудна година.
Очакванията са за по-нисък добив и по-слаба дажба на гроздето, което ще има отражение върху винопроизводството.

"В землището на град Поморие и околността се очаква една прилична реколта въпреки пролетните измръзвания. Реколтата се очаква да е много добра", разказа пред БНТ Димитър Пилонтов, който е собственик на лозов масив.

Въпреки това със сигурност ще е по-малка реколтата с около 20-30%, допълни той. Но това от своя страна обуславяло по-добро качество. "Винаги, когато е по-малко, е по-качествено", каза той.

Юлиан Василев, който е лозар от 35 години, посочи, че трудностите са свързани с реализацията на продукцията. Според него цените, които са обявени са ниски. Тази цена не ни задоволява, допълни той, защото разходите ни са в пъти повече.

Антон Плугчиев обясни че прогнозите за реколтата са по-занижени в сравнение с тези от миналата година, но пък

от друга страна очакванията са качеството на гроздето да е много по-добро.

#вино

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Земеделие
Последно от Земеделие

Всички новини от Земеделие »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?