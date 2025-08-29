Яйца от Украйна и Балканите заливат пазара у нас

Българските птицевъди могат почти изцяло да осигурят яйцата за вътрешния пазар, въпреки патогените по птиците и засиления внос.

Това увери в интервю за НоваНюз Ивайло Гълъбов, председател на Съюза на птицевъдите в България.

Според него колебанията в цените на яйцата са чести заради свободния пазар, но производствената стойност остава ниска и постепенно се връща към нивата от началото на годината.

Вносът от съседни страни расте със стотици проценти

„България е част от общия европейски пазар, но впечатление прави, че и вносът от трети страни расте“, обясни Гълъбов. Само за тази година доставките на яйца от Украйна са скочили със 111%, от Северна Македония – със 110%, а от Босна и Херцеговина – с 65%.

По думите му този импорт в големи количества, заедно с нарасналото производство в тези държави, също оказва натиск върху цените и баланса на пазара у нас.

Голямото „ветрило“ в цените

„Истината е, че има огромно "ветрило" в цената – от производителя до магазина,“ каза Гълъбов. Той настоя разликата да се поема от преработвателите, опаковъчните центрове и другите участници във веригата, а не от крайния купувач. „Редно е потребителят да не усеща промяна в цената,“ категоричен беше експертът.