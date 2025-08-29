Вкусна манджичка с тиквички и патладжан
Тиквичките и патладжаните са два от най-популярните зеленчуци в българската кухня, които предлагат безброй възможности за приготвяне на вкусни ястия. Ето една лесна и ароматна рецепта за манджичка с тиквички и патладжан, която ще ви впечатли със своя вкус и простота.
Необходими продукти:
- 2 средно големи тиквички
- 1 голям патладжан
- 3-4 скилидки чесън
- 1 глава лук
- 2 домата (или 1 консерва нарязани домати)
- 1 червена чушка
- 1 зелена чушка
- 1 морков
- 2 супени лъжици олио или зехтин
- Сол и черен пипер на вкус
- Пресен магданоз за гарниране
- 1 чаена лъжичка червен пипер
- 1/2 чаена лъжичка кимион (по желание)
Инструкции:
Подготовка на зеленчуците:
- Измийте добре тиквичките и патладжана. Нарежете ги на кубчета със среден размер.
- Обелете лука и го нарежете на ситно.
- Обелете и нарежете чесъна на тънки филийки.
- Нарежете моркова на кръгчета.
- Нарежете чушките на лентички.
Запържване на зеленчуците:
- Загрейте олиото или зехтина в голяма тенджера на средно висока температура.
- Добавете нарязания лук и чесън и ги запържете до златисто.
- Прибавете морковите и чушките и продължете да пържите още няколко минути, докато омекнат.
Добавяне на основните съставки:
- Добавете нарязаните тиквички и патладжан към тенджерата. Разбъркайте добре, за да се смесят всички зеленчуци.
- Поръсете с червения пипер и кимиона (ако използвате). Разбъркайте отново.
Готвене:
- Намалете температурата и оставете зеленчуците да се задушават под капак за около 10-15 минути, като разбърквате периодично.
- Ако използвате пресни домати, добавете ги нарязани на кубчета. Ако използвате консервирани домати, изсипете ги заедно със соса им в тенджерата.
- Подправете със сол и черен пипер на вкус. Оставете манджичката да къкри още 15-20 минути, докато всички зеленчуци омекнат и се сварят.
Финални щрихи:
- Когато манджичката е готова, поръсете с нарязан пресен магданоз за свежест и цвят.
- Сервирайте топла, като може да я комбинирате с хляб или ориз.
Тази манджичка с тиквички и патладжан е не само вкусна, но и здравословна, подходяща както за обяд, така и за вечеря. Насладете се на аромата и богатството на вкусове, които тези два зеленчука могат да предложат!
Още по темата:
- » 5 неустоими рецепти с тиквички за лятото
- » Руло от тиквички с крема сирене и сьомга: Вкусно и здравословно ястие
- » Бързо, лесно, вкусно: Три пролетни рецепти с тиквички
Коментирай
Най-четено от Любопитно
Дневен хороскоп за 24 август, неделя09:15 24.08.2025 | Любопитно
Нумерологичен прочит на на месец септември за всички зодии ЧАСТ 111:45 26.08.2025 | Любопитно
Последно от Любопитно