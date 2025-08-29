Вкусна манджичка с тиквички и патладжан

Тиквичките и патладжаните са два от най-популярните зеленчуци в българската кухня, които предлагат безброй възможности за приготвяне на вкусни ястия. Ето една лесна и ароматна рецепта за манджичка с тиквички и патладжан, която ще ви впечатли със своя вкус и простота.

Необходими продукти:

2 средно големи тиквички

1 голям патладжан

3-4 скилидки чесън

1 глава лук

2 домата (или 1 консерва нарязани домати)

1 червена чушка

1 зелена чушка

1 морков

2 супени лъжици олио или зехтин

Сол и черен пипер на вкус

Пресен магданоз за гарниране

1 чаена лъжичка червен пипер

1/2 чаена лъжичка кимион (по желание)

Инструкции:

Подготовка на зеленчуците:

Измийте добре тиквичките и патладжана. Нарежете ги на кубчета със среден размер.

Обелете лука и го нарежете на ситно.

Обелете и нарежете чесъна на тънки филийки.

Нарежете моркова на кръгчета.

Нарежете чушките на лентички.

Запържване на зеленчуците:

Загрейте олиото или зехтина в голяма тенджера на средно висока температура.

Добавете нарязания лук и чесън и ги запържете до златисто.

Прибавете морковите и чушките и продължете да пържите още няколко минути, докато омекнат.

Добавяне на основните съставки:

Добавете нарязаните тиквички и патладжан към тенджерата. Разбъркайте добре, за да се смесят всички зеленчуци.

Поръсете с червения пипер и кимиона (ако използвате). Разбъркайте отново.

Готвене:

Намалете температурата и оставете зеленчуците да се задушават под капак за около 10-15 минути, като разбърквате периодично.

Ако използвате пресни домати, добавете ги нарязани на кубчета. Ако използвате консервирани домати, изсипете ги заедно със соса им в тенджерата.

Подправете със сол и черен пипер на вкус. Оставете манджичката да къкри още 15-20 минути, докато всички зеленчуци омекнат и се сварят.

Финални щрихи:

Когато манджичката е готова, поръсете с нарязан пресен магданоз за свежест и цвят.

Сервирайте топла, като може да я комбинирате с хляб или ориз.

Тази манджичка с тиквички и патладжан е не само вкусна, но и здравословна, подходяща както за обяд, така и за вечеря. Насладете се на аромата и богатството на вкусове, които тези два зеленчука могат да предложат!