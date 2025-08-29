  • Instagram
Вкусна манджичка с тиквички и патладжан

Тиквичките и патладжаните са два от най-популярните зеленчуци в българската кухня, които предлагат безброй възможности за приготвяне на вкусни ястия. Ето една лесна и ароматна рецепта за манджичка с тиквички и патладжан, която ще ви впечатли със своя вкус и простота.

Необходими продукти:

  • 2 средно големи тиквички
  • 1 голям патладжан
  • 3-4 скилидки чесън
  • 1 глава лук
  • 2 домата (или 1 консерва нарязани домати)
  • 1 червена чушка
  • 1 зелена чушка
  • 1 морков
  • 2 супени лъжици олио или зехтин
  • Сол и черен пипер на вкус
  • Пресен магданоз за гарниране
  • 1 чаена лъжичка червен пипер
  • 1/2 чаена лъжичка кимион (по желание)

Инструкции:

Подготовка на зеленчуците:

  • Измийте добре тиквичките и патладжана. Нарежете ги на кубчета със среден размер.
  • Обелете лука и го нарежете на ситно.
  • Обелете и нарежете чесъна на тънки филийки.
  • Нарежете моркова на кръгчета.
  • Нарежете чушките на лентички.

Запържване на зеленчуците:

  • Загрейте олиото или зехтина в голяма тенджера на средно висока температура.
  • Добавете нарязания лук и чесън и ги запържете до златисто.
  • Прибавете морковите и чушките и продължете да пържите още няколко минути, докато омекнат.

Добавяне на основните съставки:

  • Добавете нарязаните тиквички и патладжан към тенджерата. Разбъркайте добре, за да се смесят всички зеленчуци.
  • Поръсете с червения пипер и кимиона (ако използвате). Разбъркайте отново.

Готвене:

  • Намалете температурата и оставете зеленчуците да се задушават под капак за около 10-15 минути, като разбърквате периодично.
  • Ако използвате пресни домати, добавете ги нарязани на кубчета. Ако използвате консервирани домати, изсипете ги заедно със соса им в тенджерата.
  • Подправете със сол и черен пипер на вкус. Оставете манджичката да къкри още 15-20 минути, докато всички зеленчуци омекнат и се сварят.

Финални щрихи:

  • Когато манджичката е готова, поръсете с нарязан пресен магданоз за свежест и цвят.
  • Сервирайте топла, като може да я комбинирате с хляб или ориз.

Тази манджичка с тиквички и патладжан е не само вкусна, но и здравословна, подходяща както за обяд, така и за вечеря. Насладете се на аромата и богатството на вкусове, които тези два зеленчука могат да предложат!

