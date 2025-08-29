Георги Рачев: Лятото си тръгва с "миши стъпки"

Септември ще бъде по-топъл от обичайното с температури около половин до един градус над климатичната норма, прогнозира климатологът проф. Георги Рачев. Според него, лятото си тръгва "с миши стъпки", а преходът към есента ще бъде плавен.

"Вървим към есента, но с миши стъпки. Сутрините са малко по-хладни, денят намалява, но като цяло времето остава лятно", коментира проф. Рачев пред bTV.

Краткотрайно захлаждане ще настъпи в събота късно вечерта срещу неделя (31 август - 1 септември), когато по-хладен въздух ще нахлуе над западната част на България. Там температурите ще се понижат със 7-8 градуса, но промяната ще бъде временна.

Топло време се завръща бързо

Още в понеделник отново ще се затопли благодарение на южен въздушен поток. На 3-4 септември се очаква ново понижение на температурите, но то няма да бъде съществено. В периода 6-8 септември времето ще е "ранно есенно, нормално", посочи климатологът.

Валежи се очакват в Предбалкана, Централна България и в района на Странджа, но те няма да повишат съществено нивото на запасите от влага в почвата. Дългосрочните прогнози показват, че първата половина на септември ще бъде с до 30% по-сухо време в Източна и Южна България, което допълнително усложнява съществуващия воден дефицит.

Добри новини за плажуващите

Температурата на морската вода ще се задържи висока - между 26 и 27 градуса, което прави българското Черноморие привлекателно за туристи и през септември.

"Така че и през септември морето става за море", подчерта проф. Рачев.

Това е добра новина за всички, които планират късна почивка на морето. Слънчев бряг, Златни пясъци, Созопол и Приморско ще посрещнат септемврийските туристи с отлични условия, макар и с по-засилен вятър в края на август.

Август си отива в температурна норма с лек плюс от половин градус. Климатологът отбеляза, че валежите над Мусала са увеличили малко обема на язовир "Искър" на фона на останалите язовири в страната.