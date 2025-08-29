  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +28
Пловдив: +21 / +31
Варна: +21 / +30
Сандански: +21 / +31
Русе: +24 / +33
Добрич: +19 / +29
Видин: +21 / +34
Плевен: +22 / +33
Велико Търново: +20 / +30
Смолян: +13 / +24
Кюстендил: +20 / +31
Стара Загора: +19 / +30

Защитата на Никола Николов: Паскал има сериозни здравословни проблеми

  • Сподели в:
  • Viber
Защитата на Никола Николов: Паскал има сериозни здравословни проблеми
A A+ A++ A

Никола Николов-Паскал има сериозни здравословни ппроблеми. Това обяви Димитър Марковски, адвокат на задържания по аферата с Митниците.

Защитата е предоставила голям обем от медицинска документация за доказателство, коментира още защитникът му.

Защитата не пожела да заяви какви точно за заболяванията на обвинемия.

И допълни, че Паскал сам е поискал да се върне в страната.

"Никола Николов не познава политици, не познава и Петя Банкова", категоричен бе адвокатът.

Паскал отрича да е работил на митнически пункт.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?