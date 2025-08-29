Защитата на Никола Николов: Паскал има сериозни здравословни проблеми
Никола Николов-Паскал има сериозни здравословни ппроблеми. Това обяви Димитър Марковски, адвокат на задържания по аферата с Митниците.
Защитата е предоставила голям обем от медицинска документация за доказателство, коментира още защитникът му.
Защитата не пожела да заяви какви точно за заболяванията на обвинемия.
И допълни, че Паскал сам е поискал да се върне в страната.
"Никола Николов не познава политици, не познава и Петя Банкова", категоричен бе адвокатът.
Паскал отрича да е работил на митнически пункт.
