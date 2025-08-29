Костадин Костадинов: Урсула не е добре дошла в България!

Председателят на партия "Възраждане" Костадин Костадинов призова за протест срещу планираното посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България. В публикация в социалните мрежи той отправи призив към "свободни, нормални и достойни българи" да се съберат в неделя, 31 август, пред входа на ВМЗ "Сопот".

"Урсула обаче не е добре дошла в България! Това го знаят и местните урсули, които неслучайно са пазили в тайна до последния момент нейното идване," написа Костадинов, критикувайки остро посещението на председателя на Европейската комисия.

В публикацията си лидерът на "Възраждане" определя фон дер Лайен като "срам за Европа, позор за своя народ и символ на деградацията на европейската цивилизация", като категорично заявява, че "тя няма място в България". Той призовава за масово присъствие на протеста, който ще се проведе от 9 часа сутринта пред входа на военния завод.

Председателят на "Възраждане" обвинява управляващите, че не представляват интересите на българския народ, а само собствените си, наричайки ги "колониални власти".

Според официалната информация, посещението на Урсула фон дер Лайен в България е част от обиколката ѝ в седем държави, които граничат или се намират в близост до Украйна. По време на визитата си във ВМЗ "Сопот", председателят на ЕК ще проведе среща с премиера Росен Желязков, на която ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана.

Посещението на ВМЗ "Сопот" е свързано с мащабен проект с германската компания Rheinmetall на стойност над 1 милиард евро за производство на боеприпаси по стандартите на НАТО. Проектът се финансира и от специалната програма на Европейската комисия SAFE (Security measures in Europe).