"По случая с Никола Николов – Паскал, няма от какво да се притеснявам.



Не го познавам.



Това име не ми говори нищо", заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев пред сутрешния блок на Нова телевизия.

По думите му ни очаква тежка политическа есен.

Според него има алтернативен център на управление на държавата и той е не е в Министерския съвет.

"Една хубава програма като тази за общините беше опорочена и сега пари се пускат от регионалното министерство само на кметове, които се снимат с Делян Пеевски. Даже спряха да публикуват на кои общини колко средства са получили и какво са поискали", заяви Асен Василев.

"Това правителство ограбва българския народ, искаме да падне. Всеки ден на това правителство ни струва милиарди. Всеки ден вдига инфлацията изкуствено. Вдигнаха с 13% цената на тока, на водата с над 20% на места. Виждате в Плевен какъв проблем има", заяви Асен Василев.