Пожарът в Национален парк „Рила“ се разраства
Пожарът в Национален парк „Рила“ се разраства, съобщиха от Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП).
Гори на 1700 м надморска височина, а огънят тръгва към алпийската част.
Горски служители от Държавно горско стопанство-Симитли към ЮЗДП са на терен от рано тази сутрин.
През юли отново имаше пожар в Рила.
Заради трудното му гасене в труднодостъпния терен се наложи намесата на хеликоптер.
За щастие, дъждът помогна за овладяването на огнената стихия.
