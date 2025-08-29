Обсъждат потребителска такса от 4 евро при личните лекари

Размерът на потребителската такса не бива да бъде в ущърб на пациентите, но трябва и да подпомага финансово практиките на семейните лекари, които намаляват драстично. Тази позиция изрази д-р Емил Миленков, общопрактикуващ лекар във Враца и председател на Областната структура на Сдружението на общопрактикуващите лекари, в интервю за БНР.

Според него здравната система има резерв от възможности за финансиране, така че таксата да не се увеличава значително, каквато идея се лансира напоследък.

"Във връзка с преминаването към еврото започнаха дебати за евентуална корекция в потребителската такса, защото тя загуби своето предназначение," отбеляза д-р Миленков в предаването "Преди всички".

Сега по 1% от минималната работна заплата излиза 11 лева, която според доста от лекарите е висока за голяма част от населението, отчита личният лекар. Затова в Българския лекарски съюз се обсъжда вариант за такса от 4 евро за работещи и 2 евро за пенсионерите, като самите пенсионери да плащат по 1 евро.

Резерви във финансирането

Има финансов ущърб за лекарите, работещи с повече деца, коментира още д-р Емил Миленков. Пациентите с ТЕЛК решения също са освободени от потребителска такса.

"Ако и държавата заплаща в пълния размер здравните осигуровки на държавните служители, това са резерви, които могат да се използват," смята личният лекар от Враца.

Намаляващ брой лекари

Броят на общопрактикуващите лекари в България намалява драстично и допълнителното лишаване от този финансов стимул за някои от практиките може да окаже негативно влияние и да се прекрати здравната помощ за някои населени места, предупреди д-р Емил Миленков.

Дебатът за размера на потребителската такса се засили през последните месеци заради предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари 2026 година, което ще наложи превалутиране на всички плащания и може да доведе до проблеми с връщането на ресто в центове при сегашния размер на таксата.