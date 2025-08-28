Ремонт на кръстовището на "Орион" в София: Промени в движението и автобусните линии

От 30 август до 13 септември ще бъде извършен ремонт на кръстовището на бул. „Сливница“ с бул. „Д-р Петър Дертлиев“ и ул. „Адам Мицкевич“. Предвижда се преасфалтиране на пътните платна и цялостен ремонт на прилежащите тротоари.

Ремонтните дейности по пътното платно ще бъдат извършени с временна организация на движението, като се предвижда пълно затваряне за движение.

Снимка: Столична община

Променят се и маршрутите на част от автобусните и тролейбусните линии.

Снимка: Столична община

Ремонтът на пътните платна включват фрезоване на компрометираната асфалтова настилка, полагане на нов асфалтобетон.

Ще бъде извършено и ракордиране (повдигане) на всички ревизионни и дъждоприемни шахти. Ще бъдат обновени около 8500 кв. м пътни платна.

Снимка: Столична община

Всички елементи от вертикалната пътна сигнализация ще бъдат подменени с цел повишаване на пътната безопасност на кръстовището.

Предвижда се ремонт и на всички прилежащи тротоари на кръстовището на бул. "Сливница", ул. "Адам Мицкевич" и бул. "Д-р Петър Дертлиев", както и тротоари на мостово съоръжение над Суходолска река.

Снимка: Столична община

Ще се извърши цялостна подмяна на настилката с нова от тип "уни" паваж, подмяна на пътните и градинските бордюри, ракордиране на всички ревизионни шахти. Ще бъде осигурена и достъпна среда на тротоарите чрез полагане на тактилни плочи. Обектът е с прогнозна стойност 1 300 000 лв.

Снимка: Столична община

Движението ще бъде възстановено след приключване на ремонта по пътните платна, а ремонтните дейности по тротоарите ще продължат.

Снимка: Столична община

Обходни маршрути, които могат да използват гражданите по време на ремонта, са ул. „Щросмайер“ и бул. “Константин Величков“.