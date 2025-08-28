Унгария съди ЕС за използването на замразени руски активи за Украйна

Унгария заведе дело срещу Европейския съюз в съд на ЕС заради решението му да предостави средства от замразени руски активи на Украйна, която вече четвърта година се съпротивлява на пълномащабна руска инвазия. Делото се разглежда от Общия съд на Съда на ЕС, който е съд от по-ниска инстанция, съобщава Euronews, цитирана от БНТ.



Според унгарските медии решението може да създаде прецедент за защитата с право на вето, която Будапеща търси в съдебния процес.



Миналата година държавите - членки на ЕС, се споразумяха да използват приходите от замразените в Европа руски активи за закупуване на оръжия за Украйна и за нейното следвоенно възстановяване. По-голямата част от приходите ще бъдат използвани в полза на Киев чрез така наречения Европейски механизъм за мир (ЕМП), който финансира закупуването на оръжия, в което Унгария не участва.



В иска Будапеща твърди, че ЕС не е зачитал правото ѝ на вето и я е заобиколил, като твърди, че Унгария не е държава, която допринася за закупуването на оръжие за Украйна.



"В резултат на това принципите на равенство на държавите членки и демократичното функциониране на Европейския съюз са нарушени, тъй като една държава членка е била лишена, неоснователно и без правно основание, от правото си на глас", се посочва в иска, според Euronews.



Унгария, чийто министър-председател Виктор Орбан поддържа близки отношения с руския лидер Владимир Путин, често блокира мерките на ЕС срещу Москва заради агресията ѝ срещу Украйна.



Будапеща подаде жалбата си през май, съдът я прие тази седмица и може да отнеме няколко години, за да се произнесе, съобщава Euronews.