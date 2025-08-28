  • Instagram
От 1 септември се променят цените на тол таксите

От 1 септември се променят цените на тол таксите

АПИ
От 1 септември влиза в сила второто поетапно увеличение на цените на тол таксите за превозни средства над 3,5 тона, съобщават от Националното тол управление.

С Постановление №20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г. беше предвидено изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

Първото увеличение влезе в сила на 1 април 2025 г., когато цените бяха актуализирани с 10%. От 1 септември следва ново увеличение със същия процент. Така общото поскъпване достига 20% в рамките на двата етапа, в съответствие с правителственото решение.

Пример: ако до 1 април маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, то от 1 април до 31 август цената беше 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.

Промени има и в размера на компенсаторните такси, които се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства.

Цените на винетките за леките автомобили остават без промяна.


