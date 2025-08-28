  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +22
Пловдив: +20 / +23
Варна: +18 / +19
Сандански: +22 / +23
Русе: +21 / +23
Добрич: +16 / +17
Видин: +20 / +23
Плевен: +21 / +24
Велико Търново: +18 / +20
Смолян: +12 / +14
Кюстендил: +18 / +20
Стара Загора: +18 / +20

Разкриха кои са побойничките от столичния мол, млатили се пред деца

  • Сподели в:
  • Viber
Разкриха кои са побойничките от столичния мол, млатили се пред деца
A A+ A++ A

Полицията в София вече е установила самоличността на участниците в сбиването, станало снощи в търговски център в столицата. До момента по случая няма задържани. Видеоклип от побоя се появи в социалните мрежи.

От Столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че сигналът за инцидента и сбиването е подаден в 18:20 часа. Пристигналият на място екип на полицията и разследващите в Шесто районно полицейско управление са установили участниците в сбиването.

Все още се доизяснява и причината за случилото се. Вече има подадени жалби от няколко от участниците в инцидента.

На разпространения в социалните мрежи запис се вижда как жени се бият в търговски център пред очите на деца и минувачи.

Полицията е иззела записи от камерите в мола. Предстои случаят да бъде докладван на Районната прокуратура, допълниха още от Столичната полиция.

#СДВР #мол #бой

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?