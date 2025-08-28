А ние кога? Новата работна седмица в Гърция: 4 дни Х 10 часа

Законопроект на гръцкото Министерство на труда и социалното осигуряване, който е в период на обществено обсъждане до 19 септември, предвижда по-гъвкави форми на работно време за заетите, но вече предизвиква реакции и опасения от страна на синдикатите и опозицията, съобщават гръцките медии.

Както е представен на страницата на министерството в интернет, законопроектът предвижда по-голяма свобода за заетите при определянето на работното време.

Например се дава възможност на родителите да работят 4 дни седмично по 10 часа на ден, за да могат да бъдат още един ден с децата си.

Подобна възможност съществуваше и досега, но само за шест месеца годишно, а със законопроекта се разширява през цялата година.

Дава се възможност работниците да полагат извънреден труд до 13 часа дневно, дори да са заети при един работодател, а не както досега – само ако имат повече работодатели.

Мярката ще важи само при желание на служителя със съответните компенсации и при спазване на ограничението до 150 часа извънреден труд годишно.

Създава се възможност и за полагане на извънреден труд от работници на т.нар. „ротационна заетост“, т.е. преди всичко от сезонни работници и заети в сферата на туризма.



Извънредният труд ще се компенсира с възнаграждение с 20 процента по-високо от редовното до десетия час дневно и с 40 процента – от десетия до тринадесетия.

От опозиционната лява партия СИРИЗА обаче видяха в законопроекта фактическа отмяна на колективните трудови договори и легализиране на "произвола" на работодателите за сметка на работниците, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

„Вима“ пише, че възражения от синдикатите предизвиква възможността за 13-часов работен ден при един работодател при положение, че в повечето европейски страни работното време се намалява, а не се увеличава.

Също така критики предизвиква и отварянето на вратата за извънреден труд при сезонните работници, което по същество насърчава временната заетост за сметка на осемчасовия работен ден.

От своя страна министерството отхвърля опасенията, че осемчасовият работен ден ще бъде засегнат, и припомня, че възможността за извънреден труд съществува във всички европейски страни. Министерството уточнява още, че възможността за извънреден труд от 10 до 13 часа дневно съществува само със съгласието на работника.



