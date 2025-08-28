Легендарният ъндърграунд бос Златко Баретата - звезда в социалките! Ето как тренира на 56! ВИДЕО

Емблематичният крими герой от близкото минало Златомир Иванов - Баретата, неочаквано се превърна в сензация в социалната мрежа ТикТок и е истински инфлуенсър, гонещ по популярност Николета Лозанова.

Новата си слава Иванов дължи на поредица от видеа, в които разказва за живота си и демонстрира впечатляваща физическа форма на 56 години.

Всичко започна с участието му в подкаста за фитнес ентусиасти "Абнормал". Там той подробно разказа не само как поддържа дисциплиниран тренировъчен режим, но и сподели спомени от своето детство, първите си стъпки в борбата и опита, натрупан като служител в Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ).

Скоро след това кратки клипове от интервюто и негови лични видеа бяха публикувани в профила му в ТикТок. Те бързо натрупаха стотици хиляди гледания, надминавайки значително популярността на клиповете на Митьо Очите, който обикновено се показва на богати софри в заведения.

Баретата демонстрира здравословен начин на живот и споделя, че тренира всеки ден, дори и по време на престоя си в следствения арест на бул. „Г. М. Димитров“. Той описва този период като време в "учебно заведение" и "висш институт", където е бил "ученик" и е поддържал форма с подръчни средства, като туби с минерална вода.

През 2016 г. Златомир Иванов беше признат за виновен по обвинение за ръководене на престъпна група за разпространение на наркотици. Присъдата му от 6 години и половина затвор се оказа изтърпяна по време на дългия престой в ареста, докато делото преминаваше през различните съдебни инстанции.

"Може да съм дъртофел, ама вижте какво правя на 56 години", хвали се някогашният бос.





