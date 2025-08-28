  • Instagram
Финалът на ШЛ вече с нов начален час, отсече УЕФА

БГНЕС - АРХИВ
Финалът на Шампионската лига вече ще започва в 19:00 чака българско време, а не в 22:00 часа, както беше досега, за да "се подобри глобално обстановката с феновете, отборите и града-домакин", обявиха от УЕФА преди жребия за най-популярния турнир в Европа.

Тази промяна ще влезе в сила от финала на сезон 2025/26, който ще се проведе на 30 май на "Пушкаш Арена" в Будапеща.

Целта е УЕФА на "направи в деня на финала наистина приятна обстановка, която ще позволи на семейства и деца да присъстват лесно на мача", обявиха от европейската централа.

Новият час има за цел за предостави "по-добър достъп по обществения транспорт, най-вече след мача, както и по-сигурно и практично завръщане на гостуващите фенове, както и позитивен икономически отпечатък на събитието" за града домакин.

"Новият час се вписва и в по-достъпен период за излъчване, като позволява мачът да достигне до по-широка телевизионна и онлайн публика в целия свят, като се обръща към младите зрители", казват още от УЕФА.

"Ако началният сигнал от 22:00 е адаптиран към мачовете в средата на седмицата, тио по-ранно начало в събота означава и по-ранен край, независимо от евентуални продължения и дузпи, което позволява на фенове да се възползват от вечерта в компанията на своите близки", заяви президентът на УЕФА Александър Чеферин.

Ронан Евен, който е изпълнителен директор на Football Supporters Europe, каза, че е работил в тясно сътрудничество с УЕФА и поздрави решението от името на всички привърженици. "Тази промяна взима под внимание нуждите на феновете. По-ранното начало улеснява придвижването, намалява стреса и позволява на зрителите да се насладят на мача, без да се притесняват от нощния транспорт", казва той.

