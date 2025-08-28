  • Instagram
Женски въргал в софийски мол стресна клиентите

Женски въргал в софийски мол стресна клиентите
Вече никъде няма спокойствие. Дори в царството на дамите - мола.

Жени се сбиха в търговски център в София пред очите на деца.

На видео, което се разпространява в социалните мрежи, се вижда свадата между три жени, в която се включват и мъже.

Всичко това се случва пред очите на посетителите, сред които има и немалко деца.

Каква е причината за търкала в мола, не е ясно, но е ясно, че групичката е направила истински цирк пред хората.

