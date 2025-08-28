Пълна мистерия! Мъртъв астроном се върна от Отвъдното и разказа какво е видял

Астроном 40 минути бе в клинична смърт, а като се върна, смути света на науката с разказите си.

Мнозина са склонни да вярват, дори на описанието как се видял на хирургическата маса отстрани и посетил места далеч във времето и пространството, други смятат, че мозъкът му наваксвал след смъртта с фалшиви спомени, но всички са съгласни, че случилото се няма еднозначно обяснение.

През 1977 г. в болница в Токио се случва събитие, което продължава все още да озадачава учените, а докарва до еуфория изследователите на паранормалното. По това време Цурухико Киучи е 28-годишен. Той е астроном от Университета в Токио. Преживява клинична смърт по време на спешна операция за перитонит. Това, което разкрива след завръщането си, променя начина, по който мнозина гледат на мистериите на човешкото съзнание и на нашето съществуване на този свят.

На 29 октомври 1977 състоянието на Киучи се влошава рязко. Той е приет по спешност и опериран. При него лекарите откриват изключително рядко заболяване: синдром на горната мезентериална артерия, известен още като синдром на Уилки. Той причинява дуоденална обструкция, тоест не постъпва кръв към дванадесетопръстника и следва ужасяваща верижна реакция, смятана за фатална за живота. В световен мащаб по това време са регистрирани малко над сто такива случая и при тях нито един не е оцелял. Но с този нещата са различни. Лекарите казват на семейството на Цурухико да очаква най-лошото, но продължават да се борят за живота на младежа.

Сърцето на Киучи спира, но след 40 минути тръгва най-неочаквано. Първоначално медицинският екип обаче упорства и продължава да се бори да го съживи, обаче след 10 минути се отказва. ЕЕГ-то на мозъка му (електроенцефалография) показвала пълна мозъчна неактивност – по всички медицински стандарти той е бил мъртъв. Но 30 минути, след като вече е обявен за окончателно терминиран и е завит с чаршаф, се случва нещо необяснимо, за което после ще се твърди, че било истинско чудо. Сърцето на Цурухико Киучи съвсем спонтанно буквално се рестартира. „По всички медицински показатели той беше мъртъв. После изведнъж сърцето му просто се възстанови и започна да тупти“, спомня си лекарят му в репортаж по японската телевизия.

Когато се събудил, Киучи описал невероятни неща, които не би трябвало да знае или пък да има какъвто и да е спомен за тях. Той разказал подробно действията на хирургическия екип, след като сърцето му спряло – въпреки че физически бил в безсъзнание. Повторил дума по дума какво са казали медицинските сестри в коридора и дори описал как майка му ридаела, а баща му безмълвно се взирал към стената в чакалнята. Но това било само началото на разказа.

През следващите няколко месеца Цурухико документира преживяванията си по време на тези 40 минути. Той каза, че се е чувствал свободен и неограничен от пространството. „Ако се сещах за някое място или за някого, веднага се озовавах там. Видях сестра ми да кара колата си през града. Нещо повече – можех дори да чуя мислите й и разговора с приятелката й.“

Още по-забележителни били преживяванията на Киучи с времето. Той твърдял, че се е върнал в детството си, когато бил осемгодишен и играел със сестра си край реката, ставайки свидетел на момент, в който двамата на косъм са се спасили от огромен падащ камък. През целия си живот дотогава Киучи се е чудел за мистериозния вик „Внимание!“, който чули и който ги е спасил като деца. Но точно в клиничната си смърт Цурухико осъзнал, че гласът е неговият собствен от бъдещето, затварящ цикъл във времето, за да спаси сестра си. После се отправил в бъдещето, когато бил 40-годишен и четял лекции пред студенти в университета.