Проф. Николай Радулов: Недоволство може да доведе до кървава разправа на народа с политиците

В момента се нагнетява много сериозно недоволство, което може да доведе до кървава разправа, защото хората чувстват, че се подиграват с тях. Тази стряскаща прогноза направи проф. Николай Радулов, депутат от партия МЕЧ.

Според него настроението в обществото е опозиционно, защото се случват много неща, за които голямото мнозинство от хората в България не е съгласно. "Това рано или късно ще избие. Предполагам, че ще имаме много големи процеси на недоволство, на публично излизане на хората на улиците, на протести след февруари - март. Тогава, освен че всичко ще е в евро, ще имаме отново надписвания на сметки.

Това няма как да издържи, без да се канализира в сериозно обществено недоволство и да имаме отново избухване, както стана през 2020 г. Едно такова избухване може да доведе до кървава разправа, защото хората чувстват, че се подиграват с тях",

коментира той пред БНР. Депутатът от МЕЧ коментира и желанието на премиера Росен Желязков шефовете на ДАНС, ДАТО, ДАР и главния секретар на МВР да се назначават от Министерския съвет:

"Едно след друго законово отпадат всички възможности да има някаква опозиция на сега управляващите.

Те искат да си обезпечат възможност да назначат на всички ръководни длъжности в сигурността хора, които те са решили. Истината е, че президентът не е голяма пречка за техните назначения, защото винаги съществува тази възможност, на която сме били многократно свидетели - байпас, при който изпълняващ временно длъжността главен секретар може да я изпълнява временно 100 години - толкова, колкото и един редовен главен секретар". Според него има проблем в това, че се опитват да избегнат указите на президента.

"С какво българският президент тогава ще е полезен, ако всички пълномощия за управление на държавата отидат в ръцете на изпълнителната власт? Тогава няма нужда от президент.

Ние лишаваме управлението на президента от каквито и да било пълномощия", изказа мнението си проф. Радулов. Той изтъкна, че в последните 2 месеца президентът е сериозно атакуван от хора, свързани с Делян Пеевски: "Личи си желанието на "Ново начало" да има думата по важните за държавата назначения в сферата на обществения ред и сигурност. То е очевидно. Погледнете главния секретар - той е свързан с Калин Стоянов, Лазаров, Младен Маринов. Очевидно това, което става - идеята е изпълнителната власт сама да си решава абсолютно всичко, без каквито и да е пречки, без вето. Създаденото в НС мнозинство решава всичко, както си реши - безпринципно, без да се съобразява с хората в страната".

Според депутата в момента сме в спирала на все повече изземване на изпълнителната власт и поставяне на решенията в ръцете на мнозинството. Ако промяната бъде приета, на пръв поглед последствията ще бъдат положителни за управляващите, смята проф. Радулов.



