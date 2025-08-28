  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +22
Пловдив: +20 / +23
Варна: +18 / +19
Сандански: +22 / +23
Русе: +21 / +23
Добрич: +16 / +17
Видин: +20 / +23
Плевен: +21 / +24
Велико Търново: +18 / +20
Смолян: +12 / +14
Кюстендил: +18 / +20
Стара Загора: +18 / +20

Климатолог предупреди: Идва рязък обрат на времето!

  • Сподели в:
  • Viber
Климатолог предупреди: Идва рязък обрат на времето!

Pixabay
A A+ A++ A

Ще има развитие на мощни купесто-дъждовни облаци. Температурите рязко ще паднат, от 33 в София максималните за ще паднат до 25. Захлаждането ще е за кратко.

"В понеделник се очаква повишение на температурите, средно 30-35 градуса ще са през седмицата", успокои Петър Янков. В ефира на Bulgaria ON AIR той каза кога да очакваме есента.

"Предстоящото разваляне на времето започва след 9 септември. Есента ще даде сериозна заявка, въпреки че сме в края на лятото. Астрономическата есен ще настъпи на 22 септември", поясни Петър Янков.

Прогнозата му е през третата десетдневка на септември да се засилва гръмотевичната дейност в Източна България. Градушки не се очакват след 15 септември, тъй като температурите ще се понижават.



#времето #Петър Янков

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?