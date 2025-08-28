  • Instagram
КЕВР каза колко ще струва природният газ за септември

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец септември. Тя ще е 60,52 лв./MWh или 30,94 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

На тази цена "Булгаргаз” ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдената цена е с около 2,5% по-ниска в сравнение с месец август.

