КЕВР каза колко ще струва природният газ за септември
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец септември. Тя ще е 60,52 лв./MWh или 30,94 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.
На тази цена "Булгаргаз” ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.
Утвърдената цена е с около 2,5% по-ниска в сравнение с месец август.
