Пожар горя в сграда на НОИ - Стара Загора

Пожар е възникнал в сградата на НОИ в центъра на Стара Загора тази сутрин, предаде БНР.

Причината е късо съединение в осветително тяло в приемната на първия етаж. Няма пострадали хора, съобщи вр.и.д. директор на териториалното поделение на НОИ Златка Колева.

От РСПБЗН Стара Загора обявиха, че огънят е потушен. Около 100 служители са били евакуирани, имало е силно задимяване. Сградата ще остане затворена за граждани до 13 часа днес. Един екип на пожарната остава да дежури.

Снимката е илюстративна

