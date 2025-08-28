Туристи пропищяха: Кръчма скубе с лимонада на прах за 13 лв., надценките са 550%!

Лимонада на прах на цена 13 лева за литър, сервирана в пловдивско заведение, втрещи туристи.

Оскубаните гости на кръчмата обясниха пред „Телеграф“, че седнали в първото изпречило се на пътя им заведение веднага след като разгледали Небет тепе в Стария Пловдив. В жегата били доста ожаднели и решили да утолят жаждата си със студена лимонада. Цената на напитката била 12,99 лева за кана от 1 литър, но това не ги спряло, понеже спешно имали нужда от разхлаждане. Разочарованието дошло, след като лимонадата им била сервирана. В напитката плували само три резенчета лимон и няколко кубчета лед. На дъното на каната била останала част от неразтворената лимонада, което показало, че това е чисто и просто напитка на прах, пълна с ароматизатори, оцветители и подсладители, каквато може да се купи от всеки магазин за стотинки.

„Сметнахме, че надценката на заведението е 6,5 пъти, или 550%. Такива разтворими напитки са популярни като „степчета“ и струват в магазина между 49 и 65 ст. пакетчето. От едно пакетче могат да се направят 2 литра напитка. Газираната вода пък струва в магазина 1,30 лева за литър, като това е цена на дребно. Излиза, че за „лимонада“, за която клиентът плаща 13 лева, разходите на заведението са максимум около 2 лева“, коментират оскубаните туристи.

Самото заведение пък представлявало непретенциозна кръчма с дървени маси и столове и в него нямало нищо, което да оправдава такава висока надценка. На цена 12,99 лева за литър може да се купи лимонада в много по-реномирани заведения, като напитката се прави от плодов сироп плюс резенчета истински плодове, без добавени изкуствени подсладители.



