Учени бият тевога! Задвават се много мощни слънчеви изригвания и силни магнитни бури

пециалисти от Института за космически изследвания на Руската академия на науките съобщават за възможността за мощни изригвания на Слънцето на 28 август. Според учените се очаква активност в зоната, която има пряко въздействие върху Земята.

През изминалия слънчев ден, 27 август 2025 г., геомагнитната ситуация на планетата остана спокойна. В същото време слънчевата активност беше оценена като висока.

За днешния ден, 28 август, учените прогнозират запазването на спокойна геомагнитна ситуация. Въпреки това, изригването на активността на Слънцето, според техните очаквания, ще се увеличи, което ще доведе до буря през следващите дни. Съществува възможност за откъсване на големи изпъкналости и образуване на огнища от висок клас в зоната, която има пряко въздействие върху нашата планета.

Според данните на Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания през последните 24 часа на повърхността на Слънцето е регистрирано образуването на повече от сто нови петна.



