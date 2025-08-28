  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +26
Пловдив: +20 / +30
Варна: +18 / +27
Сандански: +21 / +33
Русе: +21 / +31
Добрич: +16 / +26
Видин: +20 / +33
Плевен: +20 / +32
Велико Търново: +17 / +29
Смолян: +12 / +22
Кюстендил: +18 / +31
Стара Загора: +18 / +28

Румен Радев се срещна с президента на Германия

  • Сподели в:
  • Viber
Румен Радев се срещна с президента на Германия

Стопкадър/НОВА
A A+ A++ A

Втори ден от визитата на президента Румен Радев в Германия. След като държавният глава беше специален гост на откриването на новия завод за снаряди на "Райнемтал", той се срещна с президента на Германия Франк-Валтер Щайнмайер.

Сред темите на разговора им бяха икономиката, стратегическото партньорство и развитие на отношенията в отбранителната индустрия.

"От осем години работим с президента Щайнмайер и винаги във фокуса ни е било засилване на икономическото ни сътрудничество. Германия е стратегически съюзник и водещ инвестиционен партньор. Диалогът е важен за укрепване на доверието, а политиката трябва да води и до конкретни практически ползи. Очакваме инвестиции в областите като самолетостроене, ел. мобилност, електроника, енергетика и интелигентни системи. В началото на следващия месец компании от тези сфери очаквам да посетят България. Желая да открием нови мощности и да участваме в производството на "Еърбъс". Ще продължим да работим с "Райнемтал" за безпилотни системи и електроника. В България може да се произвежда военна автотранспортна техника. Ако правителството не си свърши работата, процесът може да се забави", заяви президентът Радев.

#Румен Радев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Външна политика
Последно от Външна политика

Всички новини от Външна политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?