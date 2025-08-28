  • Instagram
Гумени Глави тръгват на брутално турне и нов албум “ЗАБРАНЕНО ЗА ТУРИСТИ”!

Гумени Глави тръгват на брутално турне и нов албум "ЗАБРАНЕНО ЗА ТУРИСТИ"!
След 30 години на сцена, легендарната българска хип-хоп формация Гумени Глави се завръща с гръм и трясък! Този август стартира тяхното най-мащабно турне досега – “Забранено За Туристи”, което ще премине през 10 български града с лайв концерти, заредени с енергия, спомени и премиери от най-новия им албум.

На сцената ще излязат в оригинален състав: Мишо Шамара (Big Sha), Вальо Кита , DJ Dian Solo (Dido D).

Заедно с тях ще бъдат и звездите на R&B Records: Лошите (2 Лица), Конса, Lil Sha, РБР, както и специални гост музиканти и изпълнители - изненада.

Новият албум "ЗАБРАНЕНО ЗА ТУРИСТИ" включва 25 чисто нови трака – по думите на групата, това е най-добрият албум в историята им. Създаден с хъс, стил и послание, той е продължение на легендата, започнала преди три десетилетия. За справка – дебютният им албум все още държи рекорд по продажби в България (над 120 000 копия)!

Градове и дати:

- 15.08 / БУРГАС – ЕГАСИ ФЕСТА

- 16.08 / ВАРНА – Moonlight Event Center

- 27.08 / СОФИЯ – Stroeja Open Air Music Bar

- 28.08 / СТАРА ЗАГОРА – Cavalli Club

- 29.08 / РУСЕ – Bank

- 30.08 / ПЛОВДИВ – Event Center “Антракт”

- 05.09 / БЛАГОЕВГРАД – Level night club

  • 06.09 / ВАРНА – Club The Line
  • 12.08 / София - club Mixtape 5

- 13.09 / ПЛЕВЕН – Barcode Live Club

- 14.09 / ВРАЦА – пред стадион Христо Ботев

Албумът и новият мърч (шапки, тениски, суичъри, раници) могат да бъдат поръчани с доставка до адрес от новия сайт на групата: https://gumeniglavi.wildart.bg

Също така – албумът ще се предлага в мърч зоната на концертите, както и с ВИП билет (включва вход и CD подарък).

Очакват ви 2 часа хип-хоп еуфория, много изненади и парчета, които са писани с любов и бунт.
Внимание: Това турне не е за случайни минувачи. То е “Забранено За Туристи”!

Проектът се осъществява с подкрепата на: Cvetita Herbal

Image


#Гумени глави

