Помогнете да намерим 82-годишния Недко Цанков, близките му го издирват в София
Издирват 82-годишния Недко Цанков в София.
Следите на възрастния човек се губят от сутринта, когато за последно е пътувал в автобус 73 от Окръжна болница към „Овча купел“, съобщи за Darinews.bg дъщеря му Пепи Цанкова.
Вероятно е слязъл по-рано, някъде по пътя, като най-добре познава района около хотел Плиска.
Възрастният мъж е 1.60 м висок, слабо телосложение, бяла коса, облечен е с тъмен панталон, светла риза, вероятно е с шапка с козирка.
С деменция е, може да е дезориентиран или объркан. Няма телефон в себе си.
Подаден и сигнал към полицията и в Градска мобилност
В момента близките му го търсят навсякъде в София и молят за съдействие. Ако имате каквато и да е информация за възрастния мъж или сте го видели, може да се обадите на 112 или на телефона на дъщеря му Пепи Цанкова – 0882298911.
