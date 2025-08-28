След руската атака: Киев обяви петък за ден на траур

Украинският президент Володимир Зеленски настоя за ясна и категорична позиция на световната общност след интензивната руска атака с ракети и дронове срещу Киев през изминалата нощ, предава БНР.

Кметът Виталий Кличко обяви 29 август за ден на траур в града.

14 души са загинали и близо 50 са били ранени при нападението срещу украинската столица. Три от жертвите са деца. Част от жилищен блок се е срутила.

Министърът на вътрешните работи Игор Клименко каза: "Имало е ракетен удар, вероятно са били дори два удара близо до тази сграда. Ако се съди по унищожените автомобили наоколо, може да предположим, че е използван касетъчен боеприпас".

Атакувани са повече от 20 места в различни квартали на града, като руските сили са изстреляли близо 600 дрона и над 30 балистични и крилати ракети. Нанесени са щети на мисията на Европейския съюз в Киев, представителството на Британския съвет и редакцията на вестник "Украинская правда". "Очакваме реакция от Китай на последните събития.

Пекин неведнъж е призовавал да не бъде разширявана войната и за прекратяване на огъня. Но това не става заради Русия. Очакваме реакцията на всички по света, които настояваха за мир, а сега по-често мълчат, вместо да заемат принципна позиция," заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Европейският първи дипломат Кая Калас осъди нощната атака срещу Киев с думите "докато светът търси път към мира, Русия отвръща с ракети".

Украинските въоръжени сили са атакували две руски петролни рафинерии - в Краснодарския край и в Самарска област, според източник от украинската армия.

Кметът на Харков Игор Терехов съобщи, че предстои да започне обучение в седем подземни училища и в шест метростанции в града. Там ще бъде отбелязан и първият учебен ден - 1 септември.